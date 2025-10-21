Juve Stabia nelle mani della camorra | disposta l’amministrazione controllata

Panorama.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La camorra si occupava di tutto, dalla gestione dei biglietti a cibo e bevande, fino ad arrivare agli spostamenti e alla sicurezza della squadra e dello stadio. E’ per questo che il Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura del capoluogo campano e della Procura Antimafia ha disposto per la Juve Stabia – club che milita in Serie B – la misura dell’amministrazione giudiziaria. Un percorso che dovrà riportare la società nell’ambito della legalità recidendo i legami con i clan, hanno spiegato gli investigatori, mettendo fine a una situazione in cui l’infiltrazione della criminalità organizzata aveva pervaso tutte le attività. 🔗 Leggi su Panorama.it

juve stabia nelle mani della camorra disposta l8217amministrazione controllata

© Panorama.it - Juve Stabia nelle mani della camorra: disposta l’amministrazione controllata

News recenti che potrebbero piacerti

juve stabia mani camorraLa mafia in Serie B: Juve Stabia in amministrazione giudiziaria. Gratteri: “Tutto nella mani della camorra”. Possibile rinvio delle partite - “Gli spostamenti della squadra, la sicurezza, il beveraggio, le gestione dei biglietti: tutto era nelle mani della camorra “. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Juve Stabia nelle mani della camorra: disposta l’amministrazione controllata - La camorra si occupava di tutto, dalla gestione dei biglietti a cibo e bevande, fino ad arrivare agli spostamenti e alla sicurezza della squadra e dello ... Lo riporta panorama.it

juve stabia mani camorra'In mano alla camorra', Juve Stabia in gestione controllata - Il figlio del boss chiede aiuto al padre al 41bis per non stare in panchina (ANSA) ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Juve Stabia Mani Camorra