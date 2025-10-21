Juve Stabia nelle mani della camorra | disposta l’amministrazione controllata

La camorra si occupava di tutto, dalla gestione dei biglietti a cibo e bevande, fino ad arrivare agli spostamenti e alla sicurezza della squadra e dello stadio. E’ per questo che il Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura del capoluogo campano e della Procura Antimafia ha disposto per la Juve Stabia – club che milita in Serie B – la misura dell’amministrazione giudiziaria. Un percorso che dovrà riportare la società nell’ambito della legalità recidendo i legami con i clan, hanno spiegato gli investigatori, mettendo fine a una situazione in cui l’infiltrazione della criminalità organizzata aveva pervaso tutte le attività. 🔗 Leggi su Panorama.it

