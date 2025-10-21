Juve Stabia in amministrazione giudiziaria sequestro su mandato della Direzione Nazionale Antimafia | l' accusa
Juve Stabia sotto amministrazione giudiziaria per presunti legami con la criminalità. Indaga la Direzione Nazionale Antimafia: a rischio le prossime partite. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
News recenti che potrebbero piacerti
Presunte infiltrazioni mafiose nel club di Serie B, la Juve Stabia - facebook.com Vai su Facebook
Juve Stabia in amministrazione controllata per presunte infiltrazioni mafiose: cosa rischia il club di Serie B - X Vai su X
Juve Stabia sotto amministrazione giudiziaria per presunte infiltrazioni mafiose: terremoto nel calcio campano - La Polizia di Napoli ha eseguito un decreto di prevenzione antimafia che colpisce la società calcistica della Juve S ... Riporta tg.la7.it
La mafia in Serie B: la Juve Stabia finisce in amministrazione giudiziaria. Gratteri: “Tutto era nella mani della camorra” - “Gli spostamenti della squadra, la sicurezza, il beveraggio, le gestione dei biglietti: tutto era nelle mani della camorra “. Si legge su ilfattoquotidiano.it
Terremoto Juve Stabia: il club sotto amministrazione giudiziaria per sospette infiltrazioni del clan D’Alessandro - Terremoto a Castellammare di Stabia: la Juve Stabia è stata posta sotto amministrazione giudiziaria per presunte infiltrazioni del clan D’Alessandro. Da ilovepalermocalcio.com