Juve Stabia in amministrazione giudiziaria la camorra gestiva tutti i servizi
Il tribunale di Napoli, su richiesta della procura della città, della procura nazionale antimafia e del questore di Napoli ha disposto l’amministrazione giudiziaria per la società sportiva Juve Stabia, che milita nel campionato maschile di Serie B di calcio. Il provvedimento è esteso anche alle società dell’indotto della squadra, che ne gestiscono i servizi accessori. Secondo la procura, gli spostamenti della squadra di calcio, la sicurezza, il beveraggio e la gestione della vendita dei biglietti erano interamente sotto il controllo dei clan D’Alessandro e Imparato, due importanti famiglie della camorra campana. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Presunte infiltrazioni mafiose nel club di Serie B, la Juve Stabia - facebook.com Vai su Facebook
Juve Stabia in amministrazione controllata per presunte infiltrazioni mafiose: cosa rischia il club di Serie B - X Vai su X
Juve Stabia sotto amministrazione giudiziaria per presunte infiltrazioni mafiose: terremoto nel calcio campano - La Polizia di Napoli ha eseguito un decreto di prevenzione antimafia che colpisce la società calcistica della Juve S ... Secondo tg.la7.it
La mafia in Serie B: la Juve Stabia finisce in amministrazione giudiziaria. Gratteri: “Tutto era nella mani della camorra” - “Gli spostamenti della squadra, la sicurezza, il beveraggio, le gestione dei biglietti: tutto era nelle mani della camorra “. Da ilfattoquotidiano.it
Castellammare, la società di calcio Juve Stabia in amministrazione giudiziaria - La società gialloblù in amministrazione giudiziaria per sospetta violazione del codice antimafia: lo fa sapere la Questura di Napoli ... Secondo fanpage.it