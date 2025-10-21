juve stabia in amministrazione giudiziaria la camorra gestiva tutti i servizi

Il tribunale di Napoli, su richiesta della procura della città, della procura nazionale antimafia e del questore di Napoli ha disposto l’amministrazione giudiziaria per la società sportiva Juve Stabia, che milita nel campionato maschile di Serie B di calcio. Il provvedimento è esteso anche alle società dell’indotto della squadra, che ne gestiscono i servizi accessori. Secondo la procura, gli spostamenti della squadra di calcio, la sicurezza, il beveraggio e la gestione della vendita dei biglietti erano interamente sotto il controllo dei clan D’Alessandro e Imparato, due importanti famiglie della camorra campana. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

