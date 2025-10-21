Juve Stabia in amministrazione controllata | ticket security e settore giovanile così il clan imponeva legge
«Un intero comparto dei servizi legati alla Juve Stabia era nelle mani della camorra stabiese. È un intero settore - dai ticket agli steward - andrà ripensato: oggi la Juve. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Via alla prevendita di Padova-Juve Stabia! Il Calcio Padova informa i propri tifosi che i biglietti per l’incontro casalingo di serie B tra Padova e Juve Stabia, in programma domenica 26 ottobre 2025 alle ore 15:00 presso lo stadio Euganeo, saranno in vendita s Vai su Facebook
Juve Stabia Avellino 2 -0 ? Mosti, Bellich #usavellino1912 #Branco - X Vai su X
Juve Stabia in amministrazione controllata per infiltrazioni criminalità organizzata - La società calcistica Juve Stabia, militante in Serie B, finisce in amministrazione controllata per infiltrazioni della criminalità organizzata, ai sensi ... Come scrive lapresse.it
Juve Stabia, disposta l'amministrazione controllata dal tribunale di Napoli - È stata disposta l'amministrazione controllata per la Juve Stabia a causa di presunte infiltrazioni mafiose. Riporta sport.sky.it
La Juve Stabia in amministrazione giudiziaria: “Sospetta violazione del codice antimafia” - La società gialloblù in amministrazione giudiziaria: lo fa sapere la Questura di Napoli. Segnala fanpage.it