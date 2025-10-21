Juve Stabia in amministrazione controllata per infiltrazioni criminalità organizzata
La società calcistica Juve Stabia, militante in Serie B, finisce in amministrazione controllata per infiltrazioni della criminalità organizzata, ai sensi dell’ art. 34 del Codice Antimafia. La misura di prevenzione disposta nei confronti del club sarà illustrata in conferenza stampa dal procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo con il questore di Napoli, Maurizio Agricola. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Via alla prevendita di Padova-Juve Stabia! Il Calcio Padova informa i propri tifosi che i biglietti per l’incontro casalingo di serie B tra Padova e Juve Stabia, in programma domenica 26 ottobre 2025 alle ore 15:00 presso lo stadio Euganeo, saranno in vendita s Vai su Facebook
Juve Stabia Avellino 2 -0 ? Mosti, Bellich #usavellino1912 #Branco - X Vai su X
Juve Stabia in amministrazione controllata: il decreto della procura di Napoli - E’ quanto emerge in una nota della procura di Napoli, guidata da Nicola Gratteri. Secondo msn.com
Disposta l'amministrazione controllata per la Juve Stabia - È stata disposta l'amministrazione controllata per la società sportiva Juve Stabia, che gioca nel campionato di serie B, a causa di presunte infiltrazioni mafiose. Da tuttosport.com
La Juve Stabia in amministrazione giudiziaria: “Sospetta violazione del codice antimafia” - La società gialloblù in amministrazione giudiziaria: lo fa sapere la Questura di Napoli. Da fanpage.it