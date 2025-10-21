Juve Stabia in amministrazione controllata per infiltrazioni criminalità organizzata

Lapresse.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La società calcistica Juve Stabia, militante in Serie B, finisce in amministrazione controllata per infiltrazioni della criminalità organizzata, ai sensi dell’ art. 34 del Codice Antimafia. La misura di prevenzione disposta nei confronti del club sarà illustrata in conferenza stampa dal procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo con il questore di Napoli, Maurizio Agricola. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

juve stabia in amministrazione controllata per infiltrazioni criminalit224 organizzata

© Lapresse.it - Juve Stabia in amministrazione controllata per infiltrazioni criminalità organizzata

Altri contenuti sullo stesso argomento

juve stabia amministrazione controllataJuve Stabia in amministrazione controllata: il decreto della procura di Napoli - E’ quanto emerge in una nota della procura di Napoli, guidata da Nicola Gratteri. Secondo msn.com

juve stabia amministrazione controllataDisposta l'amministrazione controllata per la Juve Stabia - È stata disposta l'amministrazione controllata per la società sportiva Juve Stabia, che gioca nel campionato di serie B, a causa di presunte infiltrazioni mafiose. Da tuttosport.com

juve stabia amministrazione controllataLa Juve Stabia in amministrazione giudiziaria: “Sospetta violazione del codice antimafia” - La società gialloblù in amministrazione giudiziaria: lo fa sapere la Questura di Napoli. Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Juve Stabia Amministrazione Controllata