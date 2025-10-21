Juve Stabia in amministrazione controllata Gratteri | Club strumento della camorra per gestire il potere e il consenso

La Juve Stabia finisce in amministrazione controllata. Il Procuratore di Napoli Nicola Gratteri, il Procuratore Nazionale Antimafia Giovanni Melillo e il Questore di Napoli Michele Di Bari hanno tenuto una conferenza stampa in merito all’esecuzione di un “decreto applicativo” della misura di prevenzione ex art. 34 del Codice Antimafia a carico della società di calcio che milita in Serie B. “E’ stato importante non aver pensato di adottare una procedura invasiva ma dare la possibilità alla società di raddrizzarsi e di raddrizzare la strada, questo per non incidere sulla serenità e sulla resa dei giocatori della squadra. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Juve Stabia in amministrazione controllata, Gratteri: "Club strumento della camorra per gestire il potere e il consenso"

