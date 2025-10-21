juve stabia il clan ai festeggiamenti pubblici di maggio per i play off lo scontro tra sandro ruotolo e il sindaco vicinanza

Prima di diventare un caso giudiziario, e tra le concause dell’amministrazione controllata della Juve Stabia per infiltrazioni camorristiche, la presenza di tre tifosi contigui al clan D’Alessandro alle celebrazioni pubbliche del 29 maggio per l’ottimo campionato delle Vespe era diventata un caso politico. Le foto sul palco dell’evento in villa Comunale, organizzato dal Comune di Castellammare di Stabia per festeggiare la conclusione di una stagione culminata nei play off promozione per la serie A, fecero il giro di pc e cellulari. Si vedevano questi personaggi a poca distanza dai vertici dell’amministrazione e del sindaco Luigi Vicinanza, leader di una maggioranza eletta nel 2024 come avanguardia dell’attuale campo largo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

