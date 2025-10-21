Juve Stabia e camorra il capo ultras daspato al poliziotto che lo ha fermato allo stadio | Io qui faccio cose che tu non riesci a fare
“Io faccio cose qui allo stadio che tu non riesci a fare”. Ai poliziotti che il 9 febbraio lo identificano nei pressi dei tornelli del Romeo Menti riservati alla tifoseria stabiese, mentre sta per entrare in campo la Juve Stabia, Giovanni Imparato risponde così. È un pluripregiudicato, esponente di spicco dei Paglialoni, costola del clan D’Alessandro, ed è colpito da un Daspo triennale. Avrebbe l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria durante le partite. Invece è lì, affianco a Emanuele Tremante, capo tifoso, genero del boss Sergio Mosca. “È l’evidenza del potere di controllo del clan” intorno alla Juve Stabia, scrive il giudice di Napoli Teresa Areniello in uno dei passaggi cardine dell’ordinanza con cui ha disposto il controllo giudiziario per condizionamenti camorristici della squadra che milita nel campionato di serie B. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
