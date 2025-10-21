Juve Stabia disposta l' amministrazione controllata per presunte infiltrazioni mafiose
Il provvedimento è stato richiesto dalla Direzione nazionale antimafia. Prevede la nomina di un amministratore giudiziario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
