Juve Stabia clamoroso terremoto in Serie B! Società in amministrazione giudiziaria | ecco che cosa è successo al club campano e quali sono le conseugenze
Juve Stabia, clamoroso terremoto in Serie B! La società finisce in amministrazione giudiziaria: ecco che cosa è successo e quali sono le conseugenze Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha rivelato in conferenza stampa un inquietante scenario che coinvolge la Juve Stabia, accusata di essere sotto il controllo del clan D’Alessandro di Castellammare di Stabia. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Juve Stabia sotto amministrazione giudiziaria per presunte infiltrazioni mafiose: terremoto nel calcio campano - La Polizia di Napoli ha eseguito un decreto di prevenzione antimafia che colpisce la società calcistica della Juve S ... Come scrive tg.la7.it
Le mani del clan D'Alessandro sulla Juve Stabia: nuovo terremoto nel calcio - Disposta l'amministrazione controllata per la società sportiva Juve Stabia, che gioca nel campionato di serie B, a causa di presunte ... Segnala internapoli.it