Juve Stabia amministrazione giudiziaria disposta dal Tribunale di Napoli | condizionamento dei clan Cosa cambia ora
La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli ha disposto l’ amministrazione giudiziaria della S.S. Juve Stabia. La misura, legata a ipotesi di condizionamento da parte di clan, riguarda anche alcune società che operano su servizi collegati alle gare (sicurezza, logistica, biglietteria). La gestione del club viene affidata a amministratori nominati dal Tribunale, con l’obiettivo di ripristinare condizioni di piena legalità. Base giuridica. Il commissariamento rientra nell’alveo dell’ articolo 34 del Codice Antimafia, che consente l’intervento quando un’impresa risulti, anche solo potenzialmente, strumentale o agevolatrice di attività criminali. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
Le mani del clan D'Alessandro sulla Juve Stabia, società in amministrazione giudiziaria: l'operazione della Procura https://www.napolitoday.it/cronaca/juve-stabia-operazione-procura-cosa-successo-.html - facebook.com Vai su Facebook
Juve Stabia in amministrazione controllata per presunte infiltrazioni mafiose: cosa rischia il club di Serie B - X Vai su X
Juve Stabia sotto amministrazione giudiziaria per presunte infiltrazioni mafiose: terremoto nel calcio campano - La Polizia di Napoli ha eseguito un decreto di prevenzione antimafia che colpisce la società calcistica della Juve S ... tg.la7.it scrive
La mafia in Serie B: la Juve Stabia finisce in amministrazione giudiziaria. Gratteri: “Tutto era nella mani della camorra” - “Gli spostamenti della squadra, la sicurezza, il beveraggio, le gestione dei biglietti: tutto era nelle mani della camorra “. Da ilfattoquotidiano.it
Castellammare, la società di calcio Juve Stabia in amministrazione giudiziaria - La società gialloblù in amministrazione giudiziaria per sospetta violazione del codice antimafia: lo fa sapere la Questura di Napoli ... Riporta fanpage.it