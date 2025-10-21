Juve l’esonero di Tudor è costoso | cosa sta succedendo
Il tecnico croato resta in bilico: i motivi delle riflessioni e i possibili successori Resta il gelo tra Comolli e Tudor. Come raccontato domenica, i rapporti tra il tecnico croato e l’ad della Juventus sono molto tesi, tanto che l’avventura del tecnico sulla panchina bianconera ha una scadenza. La Juve, da quanto trapela, non pensa a un cambio immediato e l’obiettivo resta quello di non cambiare fino alla sosta. Igor Tudor (LaPresse) – calciomercato.it Certo è che molto dipenderà dalla disponibilità degli eventuali sostituti e anche dalle loro richieste. Al momento, la Juve paga infatti ancora lo stipendio a Thiago Motta, e Igor Tudor ha un contratto fino al 2027, con opzione per un’altra stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
