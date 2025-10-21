Juve il corteo ultrà in Centrale a Milano | cori saluti romani e striscione contro i proPal

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parata dei tifosi bianconeri nello scalo milanese al rientro da Como: esposto anche un messaggio contro le violenze che hanno macchiato lo sciopero generale del 22 settembre scorso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

