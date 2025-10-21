Juve ieri confronto tra Tudor e la società | analizzati gli errori di Como Col Real probabile questo cambiamento ma il tecnico non vuole ingerenze

Juve, ieri confronto tra Tudor e la società: analizzati gli errori di Como, ecco cosa non ha funzionato. Ma il tecnico non vuole avere ingerenze. Ieri pomeriggio si è tenuto un importante vertice alla Continassa. Attorno allo stesso tavolo si sono ritrovati Comolli, Tudor, Modesto e Chiellini. Un incontro ai massimi livelli della dirigenza sportiva bianconera, convocato con un doppio obiettivo. Ufficialmente, l’ occasione era la presentazione formale tra l’allenatore e Darren Burgess, il nuovo direttore delle performance. Un inserimento chiave nello staff, voluto dalla società per ottimizzare la preparazione atletica e la gestione fisica della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve, ieri confronto tra Tudor e la società: analizzati gli errori di Como. Col Real probabile questo cambiamento, ma il tecnico non vuole ingerenze

