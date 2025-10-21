Juric avverte Lo Slavia Praga ha ritmo sarà una gara difficile
Il tecnico dell'Atalanta: "Finora non abbiamo ottenuto quanto potevamo, c'è grande rammarico". BERGAMO - "Lo Slavia Praga mi è piaciuto molto, loro hanno ritmo, sono molto offensivi, mi sono piaciuti molto come interpretano la partita, domani ci aspetta una gara difficile". Lo ha dichiarato il tecni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
