Jujutsu Kaisen dopo due anni il regista svela un dettaglio che ha aggiunto all' orologio di Nanami

Dietro uno dei momenti più toccanti della seconda stagione di Jujutsu Kaisen si cela un dettaglio silenzioso: un orologio senza lancette, un simbolo visivo lasciato dal regista della serie. Due anni dopo la messa in onda, il regista della serie di Jujutsu Kaisen ha spiegato un tocco visivo passato inosservato: nell'episodio 20 della seconda stagione di, l'orologio di Nanami è privo di lancette. Un simbolo chiaro di ciò che sta per succedere. Il sacrificio di Nanami La seconda stagione di Jujutsu Kaisen, in particolare l'arco dello Shibuya Incident, ha portato il dramma ad un'intensità devastante.

