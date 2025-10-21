Judo trionfo al Grand Prix del Messico | Parlati d’oro e Pirelli d’argento
Grande Italia e, soprattutto, grande Napoli sul tatami di Guadalajara, dove si è concluso la tappa Grand Prix del World Judo Tour. All’interno dell’Unidad Deportiva Lopez Mateos è risuonato l’inno di Mameli grazie a Christian Parlati (Fiamme Oro), che ha conquistato una splendida medaglia d’oro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Gran finale a Guadalajara! L’#ItaliaTeam chiude in bellezza il Grand Prix di judo messicano grazie al trionfo di Christian Parlati nei -90 kg. Piazza d’onore per Gennaro Pirelli nei -100. Leggi qui https://bit.ly/4nVPj05 Fijlkam Federazione Italiana Judo L - facebook.com Vai su Facebook
