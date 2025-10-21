Judo trionfo al Grand Prix del Messico | Parlati d’oro e Pirelli d’argento

Grande Italia e, soprattutto, grande Napoli sul tatami di Guadalajara, dove si è concluso la tappa Grand Prix del World Judo Tour. All’interno dell’Unidad Deportiva Lopez Mateos è risuonato l’inno di Mameli grazie a Christian Parlati (Fiamme Oro), che ha conquistato una splendida medaglia d’oro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it