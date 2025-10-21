Judo i convocati dell’Italia per gli Europei U23 Spedizione azzurra ambiziosa a Chisinau

Archiviati i tre appuntamenti andati in scena tra Lima (Perù) e Guadalajara (Messico) dal 5 al 19 ottobre, il World Tour 2025 di judo si ferma per qualche settimana (fino al Grand Prix del 14-16 novembre a Zagabria) lasciando spazio ad alcuni eventi continentali tra cui i Campionati Europei Under 23, in programma a Chisinau dal 31 ottobre al 2 novembre. In assenza di un Mondiale U23 nel calendario internazionale, questa manifestazione rappresenta un’opportunità molto importante per alcuni giovani che devono mettersi in mostra nel tentativo di scalare le gerarchie all’interno delle rispettive Nazionali in vista delle qualificazioni olimpiche verso Los Angeles 2028, che cominceranno tra meno di un anno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Judo, i convocati dell’Italia per gli Europei U23. Spedizione azzurra ambiziosa a Chisinau

