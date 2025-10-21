Ju Jitsu | a Fasano il Dojo conquista 11 ori 28 medaglie in Coppa Italia
Ventotto medaglie e una grande conferma in campo nazionale. Dopo i successi recenti conquistati dai rispettivi atleti in nazionale ai recenti Europei, Il Dojo Catania, guidato dal maestro Cosimo Costa, torna dalla Coppa Italia 2025 di Ju-Jitsu (specialità Duo, Show, Fighting e Ju-Jitsu) con un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
