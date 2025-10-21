Inter News 24 sulla gestione dei due portieri. Sarà ancora Yann Sommer a difendere i pali dell’Inter nella delicata trasferta di Champions League di questa sera a Bruxelles contro l’Union Saint-Gilloise. Il portiere svizzero sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza da quando sulla panchina nerazzurra siede Cristian Chivu, e la sua prestazione impeccabile nella vittoria contro la Roma ne è l’ennesima dimostrazione. Un clean sheet fondamentale che ha contribuito a portare a casa tre punti pesantissimi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Josep Martinez, quando arriverà l’avvicendamento tra i pali con Sommer? Chivu ha le idee chiare