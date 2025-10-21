Jordi Savall e il Quartetto di Milano | Vivaldi insegnò a suonare alle orfane Un genio che ha scritto musica vocale
Immenso, non ci sono altri aggettivi per definire Jordi Savall. Violoncellista, gambista, direttore d’orchestra e musicologo, a lui dobbiamo la scoperta di brani inediti, l’esecuzione perfetta con strumenti d’epoca e la diffusione della musica antica in Europa e nel mondo. Questa sera l’eclettico musicista spagnolo con Les Musiciennes du Concert des Nations, ensemble da lui fondato, la violinista Alfia Bakieva, inaugura la stagione della Società del Quartetto di Milano. Il concerto è dedicato a Vivaldi con Concerto in fa maggiore; Concerto in re minore da L’estro armonico; Concerto in si minore da L’estro armonico; Le stagioni, quattro concerti da Il Cimento dell’Armonia e dell’Inventione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Jordi Savall e il Quartetto di Milano: "Vivaldi insegnò a suonare alle orfane. Un genio che ha scritto musica vocale" - Viaggio alla riscoperta di brani inediti con l'ensemble "Les Musiciennes du Concert des Nations" "Amo Milano, ho cominciato la carriera nella chiesa di San Maurizio, su invito del poeta Sandro Boccard ...
