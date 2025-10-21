Jordi Savall e il Quartetto di Milano | Vivaldi insegnò a suonare alle orfane Un genio che ha scritto musica vocale

Immenso, non ci sono altri aggettivi per definire Jordi Savall. Violoncellista, gambista, direttore d’orchestra e musicologo, a lui dobbiamo la scoperta di brani inediti, l’esecuzione perfetta con strumenti d’epoca e la diffusione della musica antica in Europa e nel mondo. Questa sera l’eclettico musicista spagnolo con Les Musiciennes du Concert des Nations, ensemble da lui fondato, la violinista Alfia Bakieva, inaugura la stagione della Società del Quartetto di Milano. Il concerto è dedicato a Vivaldi con Concerto in fa maggiore; Concerto in re minore da L’estro armonico; Concerto in si minore da L’estro armonico; Le stagioni, quattro concerti da Il Cimento dell’Armonia e dell’Inventione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

