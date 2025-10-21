Jonas Pepe supera il limite al Grande Fratello | commenti sessisti e parole indegne Simona Ventura si infuria

Settimana difficile per Jonas Pepe: tra commenti volgari e atteggiamenti arroganti, il concorrente finisce al centro della polemica. Simona Ventura interviene per difendere Grazia Kendi. Settimana decisamente turbolenta per Mattia Jonas Pepe, che nel corso degli ultimi giorni si è reso protagonista di diversi scivoloni all'interno della Casa del Grande Fratello. Il suo linguaggio, spesso irrispettoso nei confronti delle coinquiline, ha sollevato indignazione tra il pubblico e richiamato l'attenzione della produzione del reality. La voglia di flirtare a tutti i costi con chiunque gli si avvicini ha infatti spinto Jonas a usare espressioni deprecabili, che non trovano giustificazione né in un contesto televisivo né nella vita privata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

