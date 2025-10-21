Job Day Turismo | gli studenti del Pietro D' Abano scoprono l’hotellerie delle Terme
Novanta studenti dell’Istituto Alberghiero “Pietro d’Abano”, accompagnati dai loro docenti, hanno preso parte al Job Day Turismo, un’iniziativa promossa da Ascom Servizi Padova in collaborazione con Federalberghi Terme Abano e Montegrotto e Manpower. L’obiettivo? Mostrare che lavorare in albergo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
