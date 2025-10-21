Senigallia (Ancona), 21 ottobre 2025– Dopo il raid, il furto e lo sfregio nel santuario delle Grazie di Jesi era stato arrestato e condannato, ma rimesso in libertà con l’obbligo di dimora. Lui in tutta risposta era fuggito all’estero, rendendosi irreperibile, fino a lunedì quando è stato arrestato e portato in carcere. La Polizia di Stato del commissariato di Senigallia ha tratto in arresto il 36enne residente a Monte san Vito ma originario di Isernia, italiano. Nella giornata di ieri i poliziotti del commissariato, avendo avuto notizia del suo rientro in Italia, grazie a una intensa attività investigativa, sono riusciti a intercettare e ad arrestare nella zona di Senigallia l'uomo, resosi responsabile nell’ottobre del 2024 delle condotte sacrileghe e vandaliche al Santuario delle Grazie di Jesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jesi, finita la fuga del vandalo sacrilego: arrestato dai poliziotti