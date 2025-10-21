Jennifer Lopez regina di stile I suoi jeans con risvolto creano il perfetto look d’autunno da indossare da mattina a sera

Dilei.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora una volta, Jennifer Lopez si conferma un’icona di stile indiscussa, capace di lanciare e consacrare le tendenze più cool di stagione. L’ultimo suo look, un capolavoro di street style, ha già fatto il giro del mondo, eleggendo i jeans con risvolto a capo must-have dell’AutunnoInverno 2025-2026. Un dettaglio di stile, quello del risvolto, che trasforma il denim da semplice capo casual a pezzo forte di un guardaroba versatile e chic, perfetto per essere indossato con disinvoltura da mattina a sera. JLo ci mostra la via della comodità chic con un paio di jeans dal lavaggio schiarito, caratterizzati da una vestibilità ampia e fluida e, soprattutto, da un risvolto audace e spesso che lascia scoperte le caviglie (e le scarpe!). 🔗 Leggi su Dilei.it

jennifer lopez regina di stile i suoi jeans con risvolto creano il perfetto look d8217autunno da indossare da mattina a sera

© Dilei.it - Jennifer Lopez regina di stile. I suoi jeans con risvolto creano il perfetto look d’autunno da indossare da mattina a sera

Scopri altri approfondimenti

jennifer lopez regina stileJennifer Lopez regina di stile. I suoi jeans con risvolto creano il perfetto look d’autunno da indossare da mattina a sera - li trasforma in un capo da front row con blazer sartoriali, fino a Katie Holmes, regina dello stile metropolitano che li sceglie ... dilei.it scrive

Tanti auguri a Jennifer Lopez: la regina del pop festeggia i 55anni nel suo nuovo regno, gli Hamptons - Qualcuno la vede molto tesa, nonostante il periodo prolungato di villeggiatura nell’esclusiva località balneare a est di New York. Secondo iodonna.it

Jennifer Lopez coperta solo di ruches: sul red carpet è una dea in bianco e con la scollatura maxi - Jennifer Lopez è più attiva che mai sul fronte professionale e, tra il tour per il nuovo album e le apparizioni pubbliche agli eventi di gala, ultimo tra tutti il Met Gala, riesce a lasciare sempre ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Jennifer Lopez Regina Stile