Jennifer Lopez regina di stile I suoi jeans con risvolto creano il perfetto look d’autunno da indossare da mattina a sera

Ancora una volta, Jennifer Lopez si conferma un’icona di stile indiscussa, capace di lanciare e consacrare le tendenze più cool di stagione. L’ultimo suo look, un capolavoro di street style, ha già fatto il giro del mondo, eleggendo i jeans con risvolto a capo must-have dell’AutunnoInverno 2025-2026. Un dettaglio di stile, quello del risvolto, che trasforma il denim da semplice capo casual a pezzo forte di un guardaroba versatile e chic, perfetto per essere indossato con disinvoltura da mattina a sera. JLo ci mostra la via della comodità chic con un paio di jeans dal lavaggio schiarito, caratterizzati da una vestibilità ampia e fluida e, soprattutto, da un risvolto audace e spesso che lascia scoperte le caviglie (e le scarpe!). 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Jennifer Lopez regina di stile. I suoi jeans con risvolto creano il perfetto look d’autunno da indossare da mattina a sera

Scopri altri approfondimenti

“Smettila di sminuirci. Il problema non siamo noi. Non sono io. Il problema sei tu” L’ex marito di Jennifer Lopez, il modello Ojani Noa, risponde ad una considerazione che la pop star ha espresso in un’intervista parlando della sua vita sentimentale - facebook.com Vai su Facebook

Jennifer Lopez: «Il divorzio da Ben Affleck è la cosa migliore che mi sia capitata. Ho fatto pace con me stessa» - X Vai su X

Jennifer Lopez regina di stile. I suoi jeans con risvolto creano il perfetto look d’autunno da indossare da mattina a sera - li trasforma in un capo da front row con blazer sartoriali, fino a Katie Holmes, regina dello stile metropolitano che li sceglie ... dilei.it scrive

Tanti auguri a Jennifer Lopez: la regina del pop festeggia i 55anni nel suo nuovo regno, gli Hamptons - Qualcuno la vede molto tesa, nonostante il periodo prolungato di villeggiatura nell’esclusiva località balneare a est di New York. Secondo iodonna.it

Jennifer Lopez coperta solo di ruches: sul red carpet è una dea in bianco e con la scollatura maxi - Jennifer Lopez è più attiva che mai sul fronte professionale e, tra il tour per il nuovo album e le apparizioni pubbliche agli eventi di gala, ultimo tra tutti il Met Gala, riesce a lasciare sempre ... Riporta fanpage.it