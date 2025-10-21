Jennifer Lopez le accuse dell’ex marito Ojani Noa | Il problema sei tu

La vita sentimentale di Jennifer Lopez finisce di nuovo sotto i riflettori: la popstar solo qualche giorno fa confessava di non essersi sentita mai davvero amata sia da Ben Affleck, dal quale ha divorziato quest’anno, sia dagli altri ex compagni. Una riflessione amara quella della cantante, che ha però scatenato le ire dell’ex marito Ojani Noa, che le ha risposto per le rime in un post pubblicato su Instagram. Jennifer Lopez, l’ex marito Ojani Noa su tutte le furie. La vita privata di Jennifer Lopez ritorna ancora una volta sotto i riflettori. Qualche giorno fa la cantante ha svelato al programma SiriusXM’s dell’Howard di non essersi “ mai sentita davvero amata “. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Jennifer Lopez, le accuse dell’ex marito Ojani Noa: “Il problema sei tu”

Contenuti che potrebbero interessarti

“Smettila di sminuirci. Il problema non siamo noi. Non sono io. Il problema sei tu” L’ex marito di Jennifer Lopez, il modello Ojani Noa, risponde ad una considerazione che la pop star ha espresso in un’intervista parlando della sua vita sentimentale Vai su Facebook

Jennifer Lopez: «Il divorzio da Ben Affleck è la cosa migliore che mi sia capitata. Ho fatto pace con me stessa» - X Vai su X

Jennifer Lopez, le accuse dell'ex marito Ojani Noa: «Mi ha tradito mentre cercavo di salvare il matrimonio, è lei il problema» - «Quello che ho imparato non è che sono io a non essere amabile, ma che loro non ne sono capaci», aveva dichiarato Jennifer Lopez, 56 anni, in un'intervista rilasciata ... Da msn.com

Jennifer Lopez accusata dall’ex marito Ojani Noa: “Non è vero che non ti hanno amata. Sei tu il problema” - L'ex marito di Jennifer Lopez, il modello Ojani Noa, risponde ad una considerazione che la pop star ha espresso in un'intervista parlando della sua vita ... Lo riporta fanpage.it

Jennifer Lopez accusata di infedeltà dall'ex marito Ojani Noa: «Il problema sei tu» - JLO, che ha dichiarato di non essersi mai sentita amata dai suoi partner, è accusata dal suo primo marito di averlo tradito durante il loro matrimonio. Come scrive msn.com