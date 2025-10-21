Jennifer Lawrence incanta alla Festa di Roma con un look Dior da red-carpet
La star hollywoodiana Jennifer Lawrence ha illuminato il red carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 lunedì 20 ottobre, in occasione della première di Die, My Love. Sul tappeto all’Auditorium Parco della Musica, l’attrice ha fatto un ingresso elegante e raffinato, conquistando l’attenzione tra i fotografi e la folla di fan in attesa. Lawrence, ambasciatrice da lungo tempo della maison Dior, ha indossato un outfit della collezione PrimaveraEstate 2026 firmata dal direttore creativo Jonathan Anderson: un mix sorprendente tra casual e couture, con un maglione color sabbia dal taglio rilassato abbinato a una maxi-gonna in tulle bianco a pois con volume balloon. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
