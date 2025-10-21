Jennifer Lawrence | Ho cercato di compiacere gli altri per gran parte della mia vita
Dopo due anni lontana dal cinema, Jennifer Lawrence racconta la serenità (e la paura) di aver rischiato di non tornare più sullo schermo. Ora, con Die My Love accanto a Robert Pattinson, l'attrice ritrova la sua voce creativa e la consapevolezza interiore. Dietro la luminosità degli Oscar e il clamore dei red carpet, anche le star hanno bisogno di silenzio: Jennifer Lawrence, una delle attrici più celebrate della sua generazione, ha svelato di aver trovato pace nel proprio distacco da Hollywood, un gesto di sopravvivenza più che di ribellione artistica. La necessità di fermarsi per Jennifer Lawrence Dopo il trionfo di Joy nel 2015 e la quarta candidatura all'Oscar, la carriera di Jennifer Lawrence ha attraversato una fase complessa: una sequenza di titoli come Passengers, mother!, Red Sparrow e Dark Phoenix che non hanno incontrato le aspettative del pubblico o della critica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Festa del Cinema, tutti pazzi per Jennifer Lawrence e Richard Linklater. Il regista: "Essere qui è speciale" https://romatoday.it/eventi/festa-cinema-roma/festa-del-cinema-tutti-pazzi-per-jennifer-lawrence-e-richard-linklater-il-regista-essere-qui-e-speciale.html… - X Vai su X
Jennifer Lawrence "elegante ma casual" alla Festa del Cinema di Roma 2025: scarpe stile Luigi, maglia con collo marinière e gonna tulle balloon di Dior #festadelcinemadiroma #VogueEvents - facebook.com Vai su Facebook
Jennifer Lawrence: "Ho cercato di compiacere gli altri per gran parte della mia vita" - Dopo due anni lontana dal cinema, Jennifer Lawrence racconta la serenità (e la paura) di aver rischiato di non tornare più sullo schermo. Da movieplayer.it
Jennifer Lawrence: "Ho dato da mangiare a Robert Pattinson della spazzatura". E poi racconta una scena imbarazzante di Die, My Love - Quando si tratta di accogliere ospiti imprevisti in casa, Jennifer Lawrence sembra riuscire a trovare sempre una soluzione, anche se non sempre gradita. Lo riporta corrieredellumbria.it
Jennifer Lawrence: «Racconto il lato oscuro della maternità» - La star in «Die My Love» di Lynne Ramsay sulla depressione post- Segnala msn.com