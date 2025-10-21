Jennifer Lawrence diva rilassata sul red carpet della Festa di Roma

È una delle attrici più famose al mondo, ma Jennifer Lawrence continua a mantenere quell'aria rilassata, da chi non si prende troppo sul serio, che ha contribuito a renderla celebre, dandone prova anche a Roma. Jennifer Lawrence a Roma per il Festival del Cinema. L' attrice 3 5enne ne ha dato prova sul red carpet della Festa del Cinema della Capitale, dove è arrivata per la presentazione del suo ultimo film, Die, My Love, dramma psicologico diretto da Lynne Ramsay in cui recita al fianco di Robert Pattinson. GUARDA LE FOTO Jennifer Lawrence, le foto più belle dell'attrice. Nel film Lawrence interpreta una madre, Grace, che affronta la depressione post partum, un ruolo delicatissimo tenendo conto soprattutto del fatto che durante le riprese era incinta e che ha da poco dato alla luce il secondo figlio avuto con il marito Cooke Maroney.

