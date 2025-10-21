Jennifer Lawrence casual chic Da Gassmann a Guerritore tutti in nero sul red carpet
E' stata una serata “nera” sul red carpet della 20esima Festa del Cinema di Roma. L'unica stella a brillare è Jennifer Lawrence che ha osato con un outfit tra il casual e lo chic, sicuramente originale. RomaToday ha dato i voti ai look anche nella sesta giornata di kermesse:Monica GuerritoreUn. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Festa del Cinema, tutti pazzi per Jennifer Lawrence e Richard Linklater. Il regista: "Essere qui è speciale" https://romatoday.it/eventi/festa-cinema-roma/festa-del-cinema-tutti-pazzi-per-jennifer-lawrence-e-richard-linklater-il-regista-essere-qui-e-speciale.html… - X Vai su X
Jennifer Lawrence "elegante ma casual" alla Festa del Cinema di Roma 2025: scarpe stile Luigi, maglia con collo marinière e gonna tulle balloon di Dior #festadelcinemadiroma #VogueEvents - facebook.com Vai su Facebook
Jennifer Lawrence elegante-casual alla Festa del Cinema di Roma 2025: scarpe stile Luigi e gonna tulle balloon di Dior - Straordinaria protagonista del film Die, my love, una sorridente Jennifer Lawrence ha calcato il red carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 indossando Dior ... Come scrive vogue.it
Jennifer Lawrence Goes Full Boho Chic in a Sheer Ruffled Skirt With a Surprisingly Casual Top - Jennifer Lawrence paired a white boho maxiskirt with a slouchy brown sweater for a red carpet appearance at Rome Film Festival. Come scrive yahoo.com
Jennifer Lawrence Mixes Comfort & Chic With Some Dior Savoir-faire - After recent turns on the red carpet in Phoebe Philo and vintage Armani, the actor finally slipped into Jonathan Anderson's Dior on the step and repeat. Come scrive wmagazine.com