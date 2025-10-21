Jannik Sinner si prepara all’esordio a Vienna | allenamento con Medvedev sotto lo sguardo di Cahill

Le reazioni alla decisione di non andare in Coppa Davis non sembrano condizionare Jannik Sinner. Il n.2 del mondo, dopo la notizia della sua rinuncia alle Finali della competizione a squadre tra nazioni di Bologna, sta approcciando all ‘ATP500 di Vienna in maniera molto serena e tranquilla. Le considerazioni, anche sguaiate, dei social e le critiche di alcune testate sono in una dimensione che non vanno a tangere più di tanto il classe 2001 del Bel Paese E così, come riportato da Sky Sport, l’azzurro ha dato il via ai propri allenamenti odierni con il russo Daniil Medvedev. Un training in cui mettersi alla prova, al cospetto di un giocatore apparso in ripresa dopo tanti problemi fisici e psicologici. 🔗 Leggi su Oasport.it

