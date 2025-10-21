Jannik Sinner | Rinuncia alla Coppa Davis difficile e ragionata Dopo Vienna andrò a Parigi
È stato un avvicinamento al torneo di Vienna un po’ particolare per Jannik Sinner. Nella giornata di ieri sono state diramate le convocazioni per le squadre nazionali che prenderanno parte alla Final Eight di Coppa Davis a Bologna e il pusterese non ci sarà. Una decisione che ha fatto discutere, ma Sinner va avanti per la sua strada non curandosi delle valutazioni altrui. “ Ho vinto la Davis Cup due volte. Con il mio team abbiamo deciso così perché la stagione a fine anno è molto lunga e ho bisogno di una settimana extra di pausa per iniziare prima la preparazione. L’obiettivo è ripartire al meglio in Australia. 🔗 Leggi su Oasport.it
