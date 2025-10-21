Jannik Sinner ha offerto a Riad la sua partita più netta e ideologica nella finale vinta contro Carlos Alcaraz: non una semplice prestazione, ma un cambio d’atteggiamento che somiglia a una piccola rivoluzione tecnica e mentale. Dal primo scambio l’altoatesino non ha più aspettato: servizio o risposta, era già dentro il campo a spingere, cercando la rete e il punto corto. L’immagine è quasi pugilistica, secondo Il Messaggero — “Vola come una farfalla, pungi come un’ape”, come Muhammad Alì —, ma applicata al tennis: movimento lieve, impatto decisivo. ge:kolumbus:liberoquotidiano:44623737 I numeri contro ‘Carlitos’ raccontano una supremazia senza appello: sei game concessi, 10 palle break annullate, l’ 86% dei punti vinti con la prima. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, la rivoluzione: "Dal primo colpo dopo New York"