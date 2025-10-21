James Gunn non intende introdurre a breve Darkseid nel DCU

L’universo DC di James Gunn è appena agli inizi, ma il pubblico non dovrebbe aspettarsi di vedere un certo famoso cattivo nel prossimo futuro. Durante una nuova intervista con New Rockstars, a Gunn è infatti stato chiesto se Darkseid fosse stato preso in considerazione come il grande cattivo della serie DCU. Tuttavia, il co-CEO della DC Studios ha commentato: “ Usare Darkseid come grande cattivo ora non è necessariamente la cosa giusta da fare. perché Zack l’ha fatto in modo così fantastico a modo suo e a causa di Thanos e della Marvel ”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

