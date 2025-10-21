Personaggi tv. – Certe verità non hanno bisogno di effetti speciali. Arrivano semplicemente, come un respiro liberato dopo anni di silenzi. Nel corso degli ultimi giorni, Ivana Castorina ha scelto di raccontarsi al pubblico del Grande Fratello con una sincerità disarmante, parlando apertamente della propria transessualità. Un momento di televisione autentica, che ha aperto una finestra di umanità dentro una casa dove, spesso, dominano le dinamiche da reality. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Ivana Castorina, ecco le foto prima della transizione: “Non tutti sapevano” (FOTO)