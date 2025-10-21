Ivana Castorina al GF spunta la foto prima della transizione | il marito la raggiunge in studio

Al Grande Fratello le emozioni non mancano. Durante la puntata andata in onda in diretta, è stata mostrata per la prima volta la foto di Ivana Castorina prima della transizione, quando si chiamava ancora “Ivano”. Un momento carico di significato, seguito dall’ingresso a sorpresa del marito Tony, con cui Ivana è sposata da tre anni. “Sono Ivana e non devo chiedere scusa a nessuno”. La 35enne, visibilmente emozionata, ha raccontato in diretta il suo percorso iniziato a 19 anni, quando ha deciso di diventare donna. “Ho scelto di dirlo qui, al Grande Fratello, nel mio modo e nei miei tempi,” ha spiegato a Simona Ventura. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Ivana Castorina, al GF spunta la foto prima della transizione: il marito la raggiunge in studio

