Itinerari fuori rotta | una Lubiana alternativa

Attraverso l'acqua di Lubiana emerge una prospettiva completamente diversa della capitale slovena. Mentre i turisti affollano il famoso ponte dei Draghi e passeggiano lungo la pittoresca via pedonale, una dimensione nascosta attende chi sa guardare oltre le cartoline patinate. Navigando nel fiume dai sette nomi. Il fiume Ljublanica scorre silenzioso tra i salici piangenti che accarezzano le sue sponde, offrendo una via d'accesso privilegiata al cuore autentico di Lubiana. L'esperienza in kayak o SUP lungo questo corso d'acqua, che i locali chiamano "il fiume dai sette nomi", permette di raggiungere il centro città navigando attraverso le splendide paludi di Barje.

