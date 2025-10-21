iter presenta il secondo capitolo de i tre da iter

Esiste ancora, nel cuore pulsante dei Navigli milanesi, un modo di vivere la gastronomia che non guarda solo al piatto, ma all’incontro. ITER, il locale nato nel 2017 dalla visione di Flavio Angiolillo e Nico Scarnera, ha sempre rappresentato qualcosa di più di un semplice cocktail bar con cucina. È un progetto che ha fatto del viaggio gastronomico la sua cifra identitaria, esplorando ogni sei mesi una destinazione diversa attraverso drink e ricette, dall’Italia a Panama, dall’Estonia alle tradizioni regionali del Belpaese. Ora, con la rassegna “I TRE DA ITER”, il locale di via Mario Fusetti cambia ancora pelle, abbracciando un format che celebra la contaminazione tra discipline, ponendo sullo stesso piano tre universi che troppo spesso vengono vissuti separatamente: quello dello chef, del vignaiolo e del bartender. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

