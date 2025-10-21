Italofonia | lingua oltre i confini incontro a Casa Sanfilippo con la società Dante Alighieri

Agrigentonotizie.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 22 ottobre alle 16, nella sala convegni di casa Sanfilippo, sede del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, si terrà l’incontro-conferenza “Italofonia: lingua oltre i confini – Identità e lingua italiana nel mondo”, promosso dal comitato di Agrigento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

