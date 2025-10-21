Italo Bocchino nella redazione di Report per abbracciare Ranucci | Amici pur su posizioni opposte

Si può avere una visione del mondo e della politica diversa, ma i rapporti umani e professionali non si toccano e non sono in discussione. E’ così per Italo Bocchino che posta una bella foto su Instagram: “Stamattina sono andato nella redazione di Report a salutare e abbracciare il collega Sigfrido Ranucci. V ittima di un gravissimo attentato dinamitardo che in Italia non vedevamo da trent’anni”. Bocchino in redazione da Ranucci: “Amicizia pur su opposte posizioni”. Il direttore editoriale del Secolo d’Italia scrive poi nel post: “Con Sigfrido abbiamo costruito un rapporto di amicizia pur trovandoci spesso in tv su posizioni opposte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Italo Bocchino nella redazione di “Report” per abbracciare Ranucci: “Amici pur su posizioni opposte”

Contenuti che potrebbero interessarti

A Cerignola “Perché l’Italia è di destra”. Italo Bocchino presenta il suo libro con Luigi Lobuono https://lavocedelpatriota.it/a-cerignola-perche-litalia-e-di-destra-italo-bocchino-presenta-il-suo-libro-con-luigi-lobuono/… via @vocedelpatriota - X Vai su X

#ottoemezzo Italo Bocchino sulla polemica politica dopo le parole di Elly Schlein contro Meloni ed il governo sul caso Ranucci - facebook.com Vai su Facebook

Piazzapulita, il conduttore di Report Ranucci telefona in diretta: scontro con Italo Bocchino. VIDEO - Durante la puntata del 17 aprile di Piazzapulita su La7, Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, è intervenuto telefonicamente in diretta per replicare a Italo Bocchino, ex parlamentare e direttore ... Scrive affaritaliani.it

Italo Bocchino, Mr Wolf ha colpito: «Piccolo contributo. Acquaroli bravo a rimanere mite e concreto come lo sono i marchigiani» - Italo Bocchino, sei mesi fa, era stato chiamato come Mr Wolf di Pulp Fiction a risolvere problemi (o potenziali problemi) di Acquaroli. Lo riporta corriereadriatico.it

BOCCHINO/ L’esponente PdL si candida a presidente del gruppo dei deputati - Italo Bocchino, attuale vicepresidente del gruppo PdL alla Camera, e fedelissimo di Gianfranco Fini, si candida a presidente del gruppo stesso. Scrive ilsussidiario.net