Italiano ricoverato per una polmonite batterica: tutti i dettagli sulle condizioni dell’allenatore del Bologna. Brutte notizie in casa Bologna. L’allenatore Vincenzo Italiano è stato ricoverato in ospedale a causa di una polmonite batterica. A renderlo noto è stato lo stesso club felsineo con un comunicato ufficiale, nel quale ha voluto subito precisare la natura del problema e rassicurare sulle condizioni del tecnico. La società ha spiegato che non si tratta in alcun modo di Covid e che l’allenatore è già sotto terapia specifica, con un quadro clinico in miglioramento. IL COMUNICATO DEL BOLOGNA – «Nella giornata di ieri Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal Prof. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Italiano ricoverato per una polmonite batterica: le condizioni dell’allenatore del Bologna nel comunicato ufficiale del club