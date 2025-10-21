Italiano ricoverato in ospedale per una polmonite

Apprensione in casa Bologna: Vincenzo Italiano – si legge in una nota del club – è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal Prof. Stefano Nava) a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica. L’allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero. Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni. La nota del Bologna “Nella giornata di ieri Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal Prof. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Italiano ricoverato in ospedale per una polmonite

