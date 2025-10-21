Italiano ricoverato in ospedale per la polmonite | il tecnico del Bologna non seguirà la squadra in Europa League giovedì a Bucarest

Nelle scorse ore il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, è stato ricoverato all’ospedale Sant’Orsola Malpighi del capoluogo emiliano, nel reparto pneumologia, a causa di una polmonite a eziologia batterica, per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica. Certa l’ assenza in panchina nel match di giovedì di Europa League a Bucarest contro la Steaua. Al suo posto il vice Nicolini. ITALIANO RICOVERATO IN OSPEDALE PER POLMONITE: LE SUE CONDIZIONI Secondo quanto ha comunicato il club felsineo, il tecnico resterà in ospedale per almeno cinque giorni, sebbene le sue condizioni siano in lento miglioramento. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

