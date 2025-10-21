Italiano è ricoverato per una polmonite Il comunicato ufficiale del Bologna e le condizioni del tecnico

Inter News 24 Italiano, allenatore del Bologna ed ex Fiorentina, si trova attualmente in stato precauzionale all’ospedale di Bologna. Le condizioni del mister rossoblù. Il Bologna ha comunicato ufficialmente che il proprio allenatore, Vincenzo Italiano, è stato ricoverato ieri presso il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna a causa di una polmonite di probabile origine batterica. La notizia è stata divulgata dal club tramite una nota ufficiale, specificando che la polmonite non è dovuta al Covid-19 e che per il trattamento della malattia è stata avviata una terapia antibiotica mirata. La situazione clinica di Vincenzo Italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com

