Italia sottotraccia ai Mondiali di ginnastica artistica Asia D’Amato e Perotti scariche in qualifica

Alla vigilia si era parlato di un’Italia sperimentale in occasione dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica, il DT Enrico Casella si era soffermato sulla volontà di incominciare un ciclo con il connubio tra veterane e nuove leve, si era deciso di non convocare Alice D’Amato e Manila Esposito (rispettivamente Campionessa Olimpica alla trave e due volte Campionessa d’Europa all-around, non in perfetta forma fisica) e ci si era presentati a Jakarta (Indonesia) con l’intento di ben figurare in una rassegna iridata in anno post-olimpica e rivolta esclusivamente alle individualiste (le gare a squadre torneranno soltanto nella prossima stagione). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia sottotraccia ai Mondiali di ginnastica artistica. Asia D’Amato e Perotti scariche in qualifica

Approfondisci con queste news

Innanzitutto vivissimi complimenti a Eugenio Giani. Il voto in Toscana ci consegna comunque due segnali importanti. Il primo è che la Lega di Salvini e Vannacci fa titoli di giornali ma non piace agli italiani e non prende voti. E lo dico dal territorio in cui la Lega - facebook.com Vai su Facebook

Italia sottotraccia ai Mondiali di ginnastica artistica. Asia D’Amato e Perotti scariche in qualifica - Alla vigilia si era parlato di un’Italia sperimentale in occasione dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica, il DT Enrico Casella si era soffermato sulla volontà di incominciare un ciclo con il ... Come scrive oasport.it

Ginnastica artistica, i qualificati alle finali dei Mondiali 2025: l’Italia firma una doppietta - Si sono concluse le qualificazioni maschili dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica e a Jakarta (Indonesia) si è delineato il quadro degli ammessi a ... Da oasport.it

Mondiali ginnastica: Brugnami e Macchini in finale a Giacarta - Due azzurri si sono qualificati per le finali di specialità ai mondiali di ginnastica artistica i corso a Giacara. Si legge su tuttosport.com