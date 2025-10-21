Italia settimana di tempo instabile | piogge al Nord sole al Sud ma con cambi in vista

Dopo un inizio di ottobre piuttosto mite e asciutto, l'Italia si prepara a un cambio di scenario. Nei prossimi giorni, correnti umide atlantiche porteranno nuvolosità e precipitazioni sul Centro-Nord, mentre il Sud e le isole maggiori vivranno ancora giornate più stabili e calde della media. Un quadro tipico dell'autunno, con l'alternanza tra fasi piovose e momenti di tregua. Lunedì: nubi e piogge in risalita dal Nord. La settimana si aprirà con cieli molto nuvolosi al Nord, dove sono attese piogge sparse, più insistenti su Liguria, Lombardia e Veneto. Le precipitazioni tenderanno a estendersi nel corso della giornata verso l'Emilia-Romagna e l'alta Toscana.

