Italia Media Art Festival 2025 | Special Screening alla Rome Art Week
Dopo l'anteprima a Cipro, nell'ambito della Cyprus Art Week (30 settembre – 05 ottobre), e del grande successo riscosso alla Maker Faire Rome – The European Edition (17-19 ottobre), dove centinaia di visitatori hanno potuto conoscere le opere selezionate e dialogare con i protagonisti della videoarte, l'Italia Media Art Festival (IMAF) si prepara al suo appuntamento conclusivo nella capitale romana: lo Special Screening 2025, che si terrà domani alle ore 17:00 presso la Sala Consiliare di Palazzo Valentini (Via IV Novembre 119a), nell'ambito di Rome Art Week RAW. Il festival, ideato e diretto dalla giornalista Marinellys Tremamunno, con il sostegno di Massimiliano Padovan di Benedetto, presidente di RAW, nasce come piattaforma internazionale e gratuita dedicata alla promozione della videoarte e delle tecnologie emergenti, con l'obiettivo di favorire una riflessione sociale ed etica attraverso la creatività digitale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
