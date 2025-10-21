Italia il soccorso alpino diventa a pagamento | quanto costa da oggi Il tariffario

Negli ultimi anni il numero di interventi di soccorso in montagna è cresciuto in modo significativo, spesso a causa di imprudenze o sottovalutazione dei rischi da parte di escursionisti e appassionati di sport estremi. A fronte di questa tendenza, il governo ha deciso di introdurre una misura che mira a promuovere la responsabilità individuale e a ridurre gli abusi nei casi di emergenza non giustificata. La novità riguarda chi, con comportamenti negligenti o azioni azzardate, mette a rischio la propria vita costringendo le squadre di salvataggio a intervenire. La proposta, contenuta nella nuova legge di bilancio, stabilisce che in presenza di dolo, colpa grave o richiesta ingiustificata di aiuto, chi causa l’intervento dovrà farsi carico delle spese sostenute dai soccorritori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

