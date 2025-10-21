Italia il soccorso alpino diventa a pagamento | quanto costa da oggi Il tariffario

Negli ultimi anni il numero di interventi di soccorso in montagna è cresciuto in modo significativo, spesso a causa di imprudenze o sottovalutazione dei rischi da parte di escursionisti e appassionati di sport estremi. A fronte di questa tendenza, il governo ha deciso di introdurre una misura che mira a promuovere la responsabilità individuale e a ridurre gli abusi nei casi di emergenza non giustificata. La novità riguarda chi, con comportamenti negligenti o azioni azzardate, mette a rischio la propria vita costringendo le squadre di salvataggio a intervenire. La proposta, contenuta nella nuova legge di bilancio, stabilisce che in presenza di dolo, colpa grave o richiesta ingiustificata di aiuto, chi causa l’intervento dovrà farsi carico delle spese sostenute dai soccorritori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, il soccorso alpino diventa a pagamento: quanto costa da oggi. Il tariffario

News recenti che potrebbero piacerti

Dal 10 al 12 ottobre, 56 tecnici di soccorso speleologico da tutta Italia si sono riuniti al Palazzo della Cultura di Cardoso e all’Antro del Corchia, per l’Open Day CTS 2025, organizzato dalla Commissione Tecnica Speleologica (CTS) del CNSAS in collaborazio - facebook.com Vai su Facebook

Una motovedetta donata dall’Italia alle milizie libiche ha aperto il fuoco sulla nave di soccorso Sea-Watch 5 impegnata in un’operazione di soccorso. Leggi tutto https://sea-watch.org/it/motovedetta-italia-spari-sea-watch/… - X Vai su X

Manovra, il Soccorso alpino sarà a pagamento: le condizioni, le tariffe e i motivi della scelta - Da ora in poi, chi dovesse richiedere un intervento di soccorso in montagna a causa di negligenza o per una richiesta ingiustificata, sarà tenuto a pagare una somma stabilita dal ... Da leggo.it

La Pietra diventa palestra per i soccorritori - Grande partecipazione alla Summer Mountain Rescue Course, l’esercitazione di soccorso sanitario in ambiente ostile che si è svolto sulle pareti della Pietra di Bismantova. Scrive ilrestodelcarlino.it

Turisti distratti, il soccorso alpino sarà a pagamento - Ignorare i segnali di pericolo o essere mal equipaggiati in montagna non sarà più a costo zero: chi trovandosi ad esempio in cima ad una montagna con i sandali - msn.com scrive