Italia il soccorso alpino diventa a pagamento | quanto costa da oggi Il tariffario
Negli ultimi anni il numero di interventi di soccorso in montagna è cresciuto in modo significativo, spesso a causa di imprudenze o sottovalutazione dei rischi da parte di escursionisti e appassionati di sport estremi. A fronte di questa tendenza, il governo ha deciso di introdurre una misura che mira a promuovere la responsabilità individuale e a ridurre gli abusi nei casi di emergenza non giustificata. La novità riguarda chi, con comportamenti negligenti o azioni azzardate, mette a rischio la propria vita costringendo le squadre di salvataggio a intervenire. La proposta, contenuta nella nuova legge di bilancio, stabilisce che in presenza di dolo, colpa grave o richiesta ingiustificata di aiuto, chi causa l’intervento dovrà farsi carico delle spese sostenute dai soccorritori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
News recenti che potrebbero piacerti
Dal 10 al 12 ottobre, 56 tecnici di soccorso speleologico da tutta Italia si sono riuniti al Palazzo della Cultura di Cardoso e all’Antro del Corchia, per l’Open Day CTS 2025, organizzato dalla Commissione Tecnica Speleologica (CTS) del CNSAS in collaborazio - facebook.com Vai su Facebook
Una motovedetta donata dall’Italia alle milizie libiche ha aperto il fuoco sulla nave di soccorso Sea-Watch 5 impegnata in un’operazione di soccorso. Leggi tutto https://sea-watch.org/it/motovedetta-italia-spari-sea-watch/… - X Vai su X
Manovra, il Soccorso alpino sarà a pagamento: le condizioni, le tariffe e i motivi della scelta - Da ora in poi, chi dovesse richiedere un intervento di soccorso in montagna a causa di negligenza o per una richiesta ingiustificata, sarà tenuto a pagare una somma stabilita dal ... Da leggo.it
La Pietra diventa palestra per i soccorritori - Grande partecipazione alla Summer Mountain Rescue Course, l’esercitazione di soccorso sanitario in ambiente ostile che si è svolto sulle pareti della Pietra di Bismantova. Scrive ilrestodelcarlino.it
Turisti distratti, il soccorso alpino sarà a pagamento - Ignorare i segnali di pericolo o essere mal equipaggiati in montagna non sarà più a costo zero: chi trovandosi ad esempio in cima ad una montagna con i sandali - msn.com scrive