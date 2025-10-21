Italia autosufficiente nel sangue plasma ancora in deficit
Italia solida sul sangue, ma ancora esposta sul plasma: è il messaggio che arriva dal confronto promosso da Adnkronos, dove Tiziano Gamba di AVIS chiede un passo avanti per rispondere alla crescita della domanda di immunoglobuline e fattori della coagulazione. L’urgenza del plasma oltre i progressi sul sangue Il dialogo aperto da Adnkronos ha una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Stare accanto a una persona non autosufficiente è un impegno, fisico ed emotivo, enorme. Lo racconta la moglie di Bruce Willis in un libro commovente. Lo confermano gli 8 milioni di italiani che, spesso da soli, assistono genitori, partner, figli. E che hanno bis - facebook.com Vai su Facebook
#Dazi: @coldiretti, #autosufficienza #alimentare diventa priorità per 79% italiani - X Vai su X
Gamba (Avis): "Raggiunta autosufficienza per il sangue, non per il plasma" - La promozione, l'informazione e il lavoro sulla cultura della donazione hanno dato risultati importanti. Secondo msn.com
Sangue, due decenni di donazioni solidali. L’Italia punta all’indipendenza dal plasma estero - Sono passati vent’anni dall’approvazione della “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” (Legge 219/2005). Da insalutenews.it
Tre milioni di donazioni di sangue, ma serve più plasma per essere autosufficienti - L’appello del presidente naionale di Avis Oscar Bianchi a 20 anni dalla legge che ha discip ... Da corriere.it