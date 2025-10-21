Italia autosufficiente nel sangue plasma ancora in deficit

Sbircialanotizia.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Italia solida sul sangue, ma ancora esposta sul plasma: è il messaggio che arriva dal confronto promosso da Adnkronos, dove Tiziano Gamba di AVIS chiede un passo avanti per rispondere alla crescita della domanda di immunoglobuline e fattori della coagulazione. L’urgenza del plasma oltre i progressi sul sangue Il dialogo aperto da Adnkronos ha una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

italia autosufficiente nel sangue plasma ancora in deficit

© Sbircialanotizia.it - Italia autosufficiente nel sangue, plasma ancora in deficit

Leggi anche questi approfondimenti

italia autosufficiente sangue plasmaGamba (Avis): "Raggiunta autosufficienza per il sangue, non per il plasma" - La promozione, l'informazione e il lavoro sulla cultura della donazione hanno dato risultati importanti. Secondo msn.com

italia autosufficiente sangue plasmaSangue, due decenni di donazioni solidali. L’Italia punta all’indipendenza dal plasma estero - Sono passati vent’anni dall’approvazione della “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” (Legge 219/2005). Da insalutenews.it

Tre milioni di donazioni di sangue, ma serve più plasma per essere autosufficienti - L’appello del presidente naionale di Avis Oscar Bianchi a 20 anni dalla legge che ha discip ... Da corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Autosufficiente Sangue Plasma