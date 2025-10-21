Stellantis assumerà 400 lavoratori a Mirafiori da febbraio con l’avvio del secondo turno per la nuova Fiat 500 ibrida. È la buona notizia che l’ad Antonio Filosa ha dato ieri ai sindacati, nel primo incontro da quando ha assunto le redini del gruppo. Filosa ha anche ribadito "con fermezza" l’impegno nei confronti dell’Italia, "Paese al centro della visione strategica" e che "il Piano Italia è solido e confermato", mentre per la gigafactory di Termoli ha assicurato che Acc si è impegnata a prendere una decisione entro l’anno. Ai sindacati ha chiesto un supporto per cambiare le regole europee troppo stringenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Italia al centro della strategia Stellantis"